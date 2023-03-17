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НовостиОбщество17 марта 2023 16:49

Упрощенный порядок размещения летних кафе решили продлить в Нижнем Новгороде

Глава города провел встречу с нижегородскими предпринимателями
Полина ШИБАЛКИНА
Упрощенный порядок размещения летних кафе решили продлить в Нижнем Новгороде.

Упрощенный порядок размещения летних кафе решили продлить в Нижнем Новгороде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Упрощенный порядок размещения летних кафе было решено продлить в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Так, глава города совместно с нижегородскими предпринимателями обсудили вопросы о размещении нестационарных торговых объектов. Также бизнесмены предложили создать институт наставничества и сотрудничества начинающих у опытных предпринимателей.

- С радостью поддержал эту идею, а также инициативу проведения бизнес-хакатона. Очень своевременная мысль, ведь Нижний Новгород сейчас в статусе Молодежной столицы России, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Кроме этого, мэр города рассказал о нововведении городского Центра поддержки предпринимательства. Так, структурные подразделения городской администрации будут консультировать в окнах «Мой бизнес». Первый прием пройдет 23 марта, а потом консультации будут проходить еженедельно.