Нижегородская лаборатория выявила превышение по железу в водопроводной воде. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Сотрудники химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории выявили превышение по железу в водопроводной воде. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты провели исследование водопроводной воды. В рамках проверки оказалось, что в образцах почти в два раза превышена массовая концентрация общего железа. Это говорит о несоответствии воды требованиям СанПиН.

Стоит отметить, что железистая вода негативно влияет как на здоровье человека, так и животных. Крое того, такая вода сокращает срок работы сантехники и бытовых приборов.

- Результаты исследований внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также доведены до их инициатора для принятия необходимых мер в рамках производственного процесса, - отметили в пресс-службе.