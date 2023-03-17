Фестиваль Крымской кухни пройдет в Нижнем Новгороде 18 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гастрономический фестиваль «Крымская весна» пройдет в Нижнем Новгороде 18 марта. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

Для нижегородцев будет организовано несколько площадок. В ярмарочных домиках и фудтраках гости фестиваля смогут насладиться угощениями крымской кухни, а также приобрести продукцию: пастилу, фермерские сыры, чай, гречишный мед, пыльцу и пергу.

Кроме этого, нижегородцев ждет кулинарный мастер-класс от шеф-повара Кирилла Хмельницкого. В рамках мероприятия гости фестиваля и шеф-повар приготовят крымскую корюшку под соусом тартар. Мастер класс начнется в 15:00.

Также на фестивале будут развлечения и для детей. Для юных нижегородцев организуют аквагрим и установят большой куб-раскраску с крымскими блюдами.

Гастрономический фестиваль будет проходить на площади Маркина с 12:00 до 18:00. Вход бесплатный.