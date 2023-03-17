Два моста затопило в Нижегородской области из-за паводка

Сразу два моста затопило. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два моста затопило в Нижегородской области из-за ухудшения погодных условий и поднятия уровня воды в реках. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по гражданской обороне и защите населения Роман Низов во время пресс-конференции 17 марта.

В минувший вторник, 14 марта, затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Алатырь в 500 метрах от села Кочкурово в Починковском районе. Уровень воды над полотном составляет 60 сантиметров, площадь затопления составляет 33 квадратных метра.

Жизнедеятельность населения и автомобильное сообщение с заречной частью жилого массива села Кочкурово не нарушены. Известно, что на улице Заречная стоит 128 домов, из них 46 жилых, 46 нежилых, 36 дачных домов. В этих дома проживают 81 человек, в том числе 7 детей.

– Жилые дома в зону затопления не попадают, – отмечают специалисты. – Эвакуация жителей не требуется.

А 16 марта в Гагинском районе затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Пьяна. Уровень воды над мостом составляет 80 сантиметров, площадь затопления составляет 110 квадратных метра.

В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами: село Соболево, село Сурочки. В селе Соболево стоит 29 домов, проживает 16 жителей. В селе Сурочки стоит 38 домов, проживает 4 жителя. Детей школьного возраста в селах нет.

– Эвакуация жителей не требуется. Выставлены предупреждающие знаки, – рассказали в МЧС.

Для автомобилей движение организовано по грунтовой дороге через село Тарханово, расстояние до объездной автодороги – 9 километров. Для пешеходов доступен старый мост.

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