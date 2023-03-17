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НовостиОбщество17 марта 2023 8:42

Жилье около стройплощадки метро обследуют на улице Горького в Нижнем Новгороде

Ранее жители одного из домов пожаловались на трещины в квартире
Полина ШИБАЛКИНА
Жилье около стройплощадки метро обследуют на улице Горького в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/metroHH.

Жилье около стройплощадки метро обследуют на улице Горького в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/metroHH.

Жилье около строительных площадок новых станций метро на улице Горького детально обследует специализированная организация. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Согласно информации, ранее жители одного из домов, находящегося вблизи стройплощадок, пожаловались на трещины в квартире. Так, специальная комиссия осмотрела дома после обращений нижегородцев. В итоге приняли решение привлечь стороннюю компанию, чтобы изучить влияние строительных работ на жилой дом.

- Подчеркнем, что геомониторинг, с помощью которого метростроевцы следят за состоянием жилых домов, отклонений предельно допустимых значений не выявил, - отметили в «МетроНН».

Отмечается, что все работы идут согласно утвержденному проекту. Непрерывный цикл работ поможет быстрее укрепить грунт, а также обеспечить безопасность работ.