Жилье около стройплощадки метро обследуют на улице Горького в Нижнем Новгороде. Фото: t.me/metroHH.

Жилье около строительных площадок новых станций метро на улице Горького детально обследует специализированная организация. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Согласно информации, ранее жители одного из домов, находящегося вблизи стройплощадок, пожаловались на трещины в квартире. Так, специальная комиссия осмотрела дома после обращений нижегородцев. В итоге приняли решение привлечь стороннюю компанию, чтобы изучить влияние строительных работ на жилой дом.

- Подчеркнем, что геомониторинг, с помощью которого метростроевцы следят за состоянием жилых домов, отклонений предельно допустимых значений не выявил, - отметили в «МетроНН».

Отмечается, что все работы идут согласно утвержденному проекту. Непрерывный цикл работ поможет быстрее укрепить грунт, а также обеспечить безопасность работ.