Первый этап Всероссийской олимпиады “Форсайт-педагогика” завершился в Мининском университете

Заочный этап Всероссийской студенческой олимпиады “Форсайт-педагогика” прошел в Мининском университете с 7 по 13 марта. Свои знания по педагогическим наукам проверили 337 студентов из разных уголков России от Ставрополя до Благовещенска.

- По статистике за прошлый год профессии педагогического спектра вошли в ТОП-3 выбора абитуриентов наравне с медицинским образованием и IT, - рассказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - При этом взгляд на профессию педагога меняется, студенты хотят не просто получить высшее педагогическое образование, но и стать высококвалифицированными и востребованными педагогами. Наша ежегодная олимпиада по педагогике позволяет студентам получить дополнительные знания и расширить круг знакомств с будущим поколением учителей.

Задания заочного этапа студенческой олимпиады “Форсайт-педагогика” в Год педагога и наставника были посвящены 200-летию со дня рождения замечательногог педагога К.Д. Ушинского. В рамках конкурса студенты в командах писали научные статьи и индивидуально проходили онлайн-тестирование.

В конце марта стартует второй, очный этап олимпиады, который пройдет на площадке Мининского университета.

Напомним, что студенческая олимпиада “Форсайт-педагогика” входит в перечень конкурсов и олимпиад, рекомендованных министерством Просвещения РФ. Факультет психологии и педагогики Мининского университета проводит ее в шестой раз.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина