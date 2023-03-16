Новые нормативы градостроительного проектирования утверждены в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые региональные нормативы градостроительного проектирования утверждены в Нижегородской области. Впервые появляется понятие «двор без машин». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С введением нового понятия появится и новый комплекс мер, который будет стимулировать застройщиков строить подземные и многоуровневые паркинги. Благодаря этому при проектировании новых ЖК акцентом станут безопасность, экологичность, комфортность придомовых и дворовых территорий.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов отмечает, что многие годы в регионе строились микрорайоны без школ, детских садов и других социальных объектов.

– Покупая квартиру, люди хотят понимать, куда будут ходить их дети, где поставить автомобиль. Кроме того, необходимо наращивать темпы строительства жилья для расселения ветхих и аварийных домов. Изменения направлены на решение этих задач, – добавляет депутат.

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