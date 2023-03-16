Товары IKEA и других известных зарубежных брендов вернутся в Нижегородскую область

Товары из IKEA и других известных зарубежных брендов вернутся в Нижегородскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Товары из IKEA и других известных зарубежных брендов вернутся в Нижегородскую область по параллельному импорту. Соответствующий приказ Минпромторга был опубликован на сайте правовой информации.

В обновленный перечень продукции вошли товары IKEA, игрушки от Hasbro, Logitech, Nintendo и Mattel. Также продавать будут одежду, косметику, парфюмерию таких брендов, как Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger.

Вернутся в продажу и моторные масла Rimula и Shell Helix, а также автомобили Hyundai, Mazda, Citroen, Renault, Kia.

Напомним, что ИКЕА заявила, что с 4 марта 2022 года приостанавливает свою работу в России из-за ситуации на Украине. В результате в последний день работы магазина ИКЕА в нижегородском ТЦ «Мега» здесь выстроились гигантские очереди протяженностью чуть ли не с весь магазин.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен