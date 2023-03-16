Реставрация Шахматного дома в Нижнем Новгороде завершится в июле 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по реставрации Шахматного дома завершатся в Нижнем Новгороде в июле текущего года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщил владелец здания Ваган Багдасарян.

По словам Багдасаряна, ремонт фасада «Дома с авгурами» на Пискунова, 35 уже завершен и теперь там проводятся внутренние работы. Подрядная организация выполняет монтаж перегородок, реставрирует перила, ведет отделочные работы в помещениях туалетов.

Отметим, что работы в Шахматном доме, являющемся архитектурным памятником регионального значения, стартовали в 2019 году. При реставрации были допущены ошибки, поэтому работы затянулись. В связи с этим собственник принял решение о смене подрядчика.