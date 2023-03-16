Отчаянного мужчину сняли с Канавинского моста в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские спасатели сняли отчаянного мужчину с Канавинского моста 16 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МКУ «Управление ГО и ЧС города Нижнего Новгорода».

Сегодня диспетчеру поступило сообщение о мужчине на переправе. Он готов был совершить необдуманный поступок. К Канавинскому мосту незамедлительно выехали спасатели.

Увидев их, мужчина переместился за перила дорожного сооружения на смотровую площадку, в результате чего повредил ногу.

– После проведенных переговоров, при помощи альпинистского снаряжения пострадавшего подняли на мост и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, – отметили специалисты управления.

Напомним, неизвестный мужчина вылез в окно 9 этажа и начал грозить суицидом. Спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. Как выяснилось, мужчине нужна помощь несколько иного рода. Он угрожал спасателям прыжком с высоты, поэтому было принято решение вызвать психиатрическую бригаду скорой медицинской помощи.

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