Пониженные ставки по налогу на прибыль планируют продлить в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Пониженные ставки по налогу на прибыль планируют продлить в Нижегородской области сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На данный момент срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль – до 1 января 2024 года. Он продлится до 1 января 2025 года. Эти поправки в первую очередь коснутся юридических лиц, которые реализуют приоритетные инвестиционные и инновационные проекты.

Как отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такая мера поддержки поможет инвесторам не только развиваться, но также и направлять свободные средства на усовершенствование производств.

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