В «Нижновэнерго» прошел День охраны труда

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошел День охраны труда (ДОТ). Данное мероприятие проводится на протяжении всего года – раз в месяц.

В Дне охраны труда принимают участие заместители директора филиала по направлениям деятельности, инженерно-технические работники и специалисты технических служб аппарата управления, участков основных служб и районов электрических сетей. Они выезжают в районы электрических сетей для проведения проверки состояния рабочих мест, укомплектованности бригад спецодеждой, необходимыми средствами защиты и инструментами.

Мероприятия проводятся с целью профилактики производственного травматизма, улучшения состояния охраны труда, безопасности дорожного движения и усилению контроля со стороны первых руководителей за соблюдением требований правил и других распорядительных документов по охране труда.

Для формирования корпоративной культуры безопасности труда, обеспечения приоритета производственной безопасности, вовлечения руководителей и сотрудников подразделений филиала в систему управления охраной труда проводятся встречи с трудовыми коллективами.