В Нижнем Новгороде отразили самую мощную DDoS-атаку в стране Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Компания МТС представила исследование DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в 2022 году. Приволжский федеральный округ занял третье место по количеству таких атак и второе место – по самой мощной DDoS-атаке в регионах России.

Самая мощная кибер-атака была направлена на предприятие Нижнего Новгорода и оценивалась в 80,1 Гбит/с. Это почти в шесть раз выше среднего показателя по региону. Инцидент стал второй по мощности DDoS-атакой на региональные организации в 2022 году.

В целом Приволжский федеральный округ занял третье место среди регионов России по числу направленных против него DDoS-атак. Чаще всего атаки на организации фиксировались во втором квартале – на этот период пришлось около 40% всех инцидентов за год. Самым часто атакуемым городом Приволжского федерального округа стал Оренбург – один из крупнейших центров региона в сфере газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей. Самая продолжительная DDoS-атака в ПФО была зарегистрирована в Саратове - она велась на протяжении 14 часов. В среднем в 2022 году DDoS-атаки против организаций региона длились по пять часов.

«DDoS-атаки остаются одним из самых популярных инструментов злоумышленников, в том числе низкоквалифицированных. Ресурсы для проведения таких атак активно сдаются в аренду на специализированных площадках и форумах и стоят достаточно недорого. Несмотря на техническую простоту атаки, она может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому защита от DDoS – это базовая мера кибербезопасности». – подчеркнул Андрей Дугин, руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC компании «МТС Кибербезопасность».

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса, финансовым потерям от простоя и долгосрочному оттоку клиентов. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или инструмента недобросовестной конкурентной борьбы.

Как отмечают эксперты «МТС Кибербезопасности», в последний год DDoS-атаки также часто использовались в целях хактивизма – политически мотивированных кибернападений, и в том числе для сокрытия более сложных атак, направленных на проникновение в инфраструктуру компаний. Мишенью DDoS-атак чаще всего становятся веб-ресурсы государственных организаций, корпораций, популярных цифровых сервисов, СМИ, банков, интернет-магазинов и ретейл-платформ.