Давид Мелик-Гусейнов посетил обновленную нижегородскую поликлинику №2 клинической больницы №30

Обновленная поликлиника №2 Нижегородской клинической больницы №30 ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов посетил обновленную поликлинику №2 Нижегородской клинической больницы №30 в Московском районе. Впечатлениями министр поделился в своем телеграм-канале.
По его словам, полтора года назад нижегородцев встречали темные коридоры поликлиники. Тогда люди в верхней одежде толпились перед дверью процедурного кабинета, чтобы сделать прививку. Санитарных условий, к сожалению, не было.
После капитального ремонта поликлиника №2 совсем изменилась.
– На улице еще серые и неприглядные пейзажи, а за дверьми поликлиники светло, тепло и хочется улыбаться. Тут стало все по-другому, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.
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