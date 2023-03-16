В Мининском университете подготовлены образовательные программы для школьников

В период весенних каникул и летнего отдыха детей в пришкольных лагерях Мининский университет будет проводить для учащихся 1-11 классов города и области образовательные программы и экскурсии.

- За последние годы инфраструктура вуза расширилась, появились новые музейные пространства, планетарий, Технопарк универсальных педагогических компетенций и Кванториум, Точка кипения, а также прошла реставрация единственной в Нижнем Новгороде университетской обсерватории, которую мы уже ввели в эксплуатацию, - рассказалректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Наши специалисты готовы не просто провести экскурсии, мастер-классы и поделиться знаниями со школьниками разных возрастов, а заинтересовать их наукой, показать им перспективы работы педагогом и ученым.

Занятия естественно-научной направленности по физике, химии, а также робототехнике и программированию будут организованы для школьников в Технопарке Мининского. А экскурсии в физический, астрономический и литературный музеи, а также планетарий Мининского и обсерваторию будут проходить в главном корпусе вуза. Также школьники посетят выставочный зал редкой книги, фонд которого содержит редкие издания XVII-XIX вв. и имеет в своем составе ценные книжные коллекции старопечатных изданий.

Образовательные программы могут быть составлены на усмотрение образовательных организаций или отдельных групп школьников.

Программы рассчитаны на учеников 1-11 классов и пройдут в весенние и летние каникулы

Контакты для записи:

Институт непрерывного образования, специалисты, +7 (831) 262-20-44 (доб. 219, 373, 305, 174), cdo@mininuniver.ru.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина