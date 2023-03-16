В Мининском пройдут “Университетские смены”

“Университетские смены” в Мининском университете пройдут с 27 марта по 2 апреля 2023 года. В нижегородский вуз приедут 34 победителя Всероссийских конкурсов и олимпиад, активистов Российского движения детей и молодежи “Движение первых” из Санкт-Петербурга, Республики Чувашии и Татарстана.

Отбор в проект “Университетские смены” проходил на конкурсной основе. Участники должны были написать эссе на тему “Моя траектория успеха”, а также подготовить видеоролик, отражающий цели “Движения первых”. Всего было рассмотрено более 5 тысяч уникальных работ. Также каждый конкурсант представил свидетельства своих достижений в виде дипломов, грамот, сертификатов и рекомендательных писем.

- Интерес к проекту со стороны мальчишек и девчонок со всей страны колоссальный! - заметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров. - Более 1000 победителей конкурсных отборов получат возможность отправиться в увлекательное путешествие в мир студенчества уже на весенних каникулах. Ребята смогут познакомиться с университетской жизнью, посетить лекции, научные лаборатории и музеи. Это поможет многим определиться с выбором будущей профессии и ответить на главный вопрос в судьбе каждого: “Что же будет после школы?”

Команда Мининского университета уже имеет опыт организации образовательных смен для школьников - летом 2022 года в рамках “Университетских смен” здесь побывали 100 подростков из ДНР.

- Уверен, что практика образовательных смен для самых активных школьников - отличное решение как в плане воспитания подрастающего поколения, так и расширения их кругозора, - считает ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Буквально месяц назад на базе вуза открылось первичное отделение “Движение первых”, и вот мы уже готовы впервые встречать самых активных участников движения со всей России. Для нас также важно, что в проекте примут участие и станут наставниками для гостей наши студенты - инициативная группа первичной организации РРДМ Мининского университета. Для будущих педагогов это отличная практика взаимодействия с талантливыми школьниками.

С 27 марта по 2 апреля гостями вуза станут активисты Российского движения детей и молодежи “Движение первых”

Во время “Университетских смен” будут проводить образовательные мастер-классы в Технопарке вуза, творческие и спортивные мероприятия, а также школьники познакомятся со студенческими объединениями университета.

Кроме того, ребята увидят достопримечательности города, они посетят Нижегородский кремль, набережные и смотровые площадки города, зоопарк “Лимпопо”, дельфинарий, им проведут экскурсию в музее-усадьбе Рукавишникова. Кроме того, один день со школьниками проведут специалисты региональной организации Российского движения детей и молодежи.

Организатором проекта “Университетские смены” для самых активных школьников являются министерство Просвещения РФ и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение Первых”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина