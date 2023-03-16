Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении более 120 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения. В отношении нее по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, подозреваемая в 2020 - 2022 годах начисляла воспитателю детсада из бюджета учреждения денежные средства в виде премий. После, эти деньги перечислялись на банковскую карту подозреваемой. Таким образом, заведующая незаконно получила более 120 тысяч рублей.

Как отмечают в Следственном Комитете, подозреваемой в скором времени будет предъявлено обвинение.

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