Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 8:44

Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении более 120 тысяч рублей

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении более 120 тысяч рублей

Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении более 120 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая детским садом в Городце подозревается в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения. В отношении нее по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, подозреваемая в 2020 - 2022 годах начисляла воспитателю детсада из бюджета учреждения денежные средства в виде премий. После, эти деньги перечислялись на банковскую карту подозреваемой. Таким образом, заведующая незаконно получила более 120 тысяч рублей.

Как отмечают в Следственном Комитете, подозреваемой в скором времени будет предъявлено обвинение.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен