В Личном кабинете на сайте Нижегородского водоканала уже почти 41 тысяча пользователей

Практически полный спектр услуг, не посещая офис компании, может получить каждый абонент Нижегородского водоканала в Личном кабинете на сайте компании. Поэтому в Личном кабинете уже зарегистрировались почти 41 тысяча пользователей. Они написали около 28 тысяч обращений, самыми популярными из которых стали: оформление, внесение изменений или закрытие лицевых счетов (20%), расчеты и перерасчеты по лицевым счетам (19%), опломбировка и поверка приборов учёта (18%).

Кроме того, нижегородцы и жители Кстовского района оставили 5,5 тысяч заявок на услуги Центра по работе с абонентами и более 1,7 тысяч заявок на услуги Центра проектно-технических согласований АО «Нижегородский водоканал». Также, используя функции Личного кабинета, абоненты передали почти 24 тысячи показаний по жилым и почти 13 тысяч по нежилым помещениям. Более 23,5 тысяч пользователей оформили в Личном кабинете регистрацию на приём в офис АО «Нижегородский водоканал».

– Личный кабинет абонента – один из наиболее важных проектов, реализованных в рамках программы цифровой трансформации Нижегородского водоканала. За бесперебойной работой данного сервиса стоит огромная работа, которую каждый день выполняют специалисты департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал». Мы отслеживаем статистику получения абонентами различных услуг с помощью личного кабинета, разрабатываем возможности подключения дополнительных опций личного кабинета, занимаемся отладкой и улучшением уже существующих. Эту важную работу департамент информационных технологий проводит в первую очередь для того, чтобы сделать для абонентов взаимодействие с АО «Нижегородский водоканал» максимально удобным, – отмечает директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» Александр Ермольчев.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, не нужно лично обращаться в Нижегородский водоканал. Абонент может пройти простую процедуру регистрации на сайте АО «Нижегородский водоканал», указав ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователь получает возможность привязать к учетной записи свои лицевые счета и договоры.

– Личный кабинет является удобным способом взаимодействия абонентов с АО «Нижегородский водоканал». В первую очередь сервис избавляет жителей Нижнего Новгорода и Кстовского районов от необходимости ехать в офис, позволяет решать вопросы дистанционно и тем самым экономить своё время. Дополнительное удобство заключается в том, что одна учетная запись даёт возможность прикрепить несколько лицевых счетов, в том числе за пожилых родственников, и пользоваться возможностями онлайн формата предоставления услуг без ограничений, – рассказывает начальник отдела по обслуживанию клиентов Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Екатерина Богачева.

Напомним, что сервис «Личный кабинет абонента» был запущен АО «Нижегородский водоканал» 25 марта 2020 года накануне введения самоизоляции и позволил нижегородцам во время ограничения очных приемов оставаться на связи с Центром по работе с абонентами и Центром проектно-технических согласований онлайн.

Иллюстрация: АО «Нижегородский водоканал»