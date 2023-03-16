Единую дату ежемесячных выплат из маткапитала введут в Нижегородской области Фото: Анастасия ОСИПОВА

Единую дату ежемесячных выплат из материнского капитала на детей до трех лет введут в Нижегородской области с июня 2023 года. Семьям, которые оформили такую меру поддержки, начнут поступать пособия пятого числа каждого месяца. При этом выплаты будут осуществляться за предыдущий месяц, а не за текущий. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России по Нижегородской области.

В Нижегородской области выплаты за март этого года перечислят до 26 числа месяца, в апреле – 14 числа, а уже за май пособия поступят 5 июня.

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала получают семьи, доход которых меньше суммы двух прожиточных минимумов в регионе. В 2023 году это 27 026 рублей.

Размер пособия в 2023 году в Нижегородской области составляет 13 108 рублей. Выплату можно оформить на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

В фонде отмечают, что родителям в связи с переходом к единому дню выплат никуда обращаться не нужно. Все произойдет автоматически.

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