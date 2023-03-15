Застройщиков могут обязать восполнять озеленение после строительства ЖК в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщиков могут обязать восполнять зеленые насаждения, которые пострадали в результате строительства жилых комплексов в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседание постоянной комиссии по экологии, состоявшегося 14 марта 2023 года в городской Думе Нижнего Новгорода.

По данным Горкомэкологии, в 2022 году на территории города в ходе мероприятий по компенсационному озеленению было посажено 5449 деревьев и кустарников. Кроме того, от платы за озеленение в бюджет Нижнего Новгорода поступило 210 млн рублей, что в четыре раза превысило плановый показатель.

Депутаты отметили, что озеленение нужно проводить вблизи той территории, на которой были срублены деревья. А депутат Марк Фельдман предложил и вовсе пересмотреть условия принятия благоустройства от застройщиков новых ЖК.

– Необходимо обязать застройщиков предусмотреть в планах благоустройства новых жилых микрорайонов большее количество зеленых насаждений, – отметил председатель постоянной комиссии Герман Карачевский.

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