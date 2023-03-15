В Дзержинске поздравили с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В преддверии профессионального праздника – Дня работников ЖКХ – в Дзержинске прошло праздничное мероприятие, на котором лучших сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства города наградили благодарственными письмами администрации и Думы города Дзержинска.

«В последние несколько лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дзержинска произошли значительные преобразования, – обратился к собравшимся заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. – Они коснулись как общегородских направлений, таких как реконструкция сетей, так и локальной работы учреждений коммунального хозяйства и управляющих компаний. Городские службы регулярно оснащаются новой техникой и расширяют штаты сотрудников. Благодаря налаженному сотрудничеству с ресурсоснабжающими организациями ведется масштабная замена трубопроводов тепло- и водоснабжения, прокладываются новые магистральные сети. Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда в центре внимания как важнейшая для жизнеобеспечения городского округа, поэтому от всех задействованных в ней сотрудников требуется оперативность, ответственность и компетентность. Работники ЖКХ всегда на посту, независимо от времени года, будних или праздничных дней».

Благодарственными письмами администрации и Думы города Дзержинска были награждены 48 сотрудников ПАО «Т Плюс», АО «Дзержинский Водоканал», ООО «Нижегородтеплогаз», МКУ «Городское жилье», МУП «ДзержинскЭнерго», МБУ «Прометей Дзержинск», МБУ «Город», ООО «Ремонтно-строительный участок», ООО «Горлифттехремонт» и ряда управляющих компаний.

«Важную роль для жителей нашего города играет бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого зависит стабильность деятельности систем жизнеобеспечения Дзержинска, полноценная работа всех организаций. Своим трудом вы создаете уют и тепло в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфорт. Ваша работа всегда на виду, каждый человек ежедневно ощущает и оценивает ее результаты. Именно от вашего профессионализма во многом зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни», – подчеркнул депутат Думы г. Дзержинска, председатель Комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов.

Напомним, в России День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта. В 2023 году он выпадает на 19 марта и проходит на официальном уровне в 43-й раз.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска