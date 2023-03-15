Нижегородский военный осужден за смертельное ДТП и трехнедельное уклонение от службы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Нижегородский военный признан виновным в смертельном ДТП и трехнедельном уклонении от службы. Приговор рядовому был вынесен 14 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского гарнизонного военного суда.

Рядовой 13 августа, находясь на территории воинской части, сел в кабину автомобиля «Камаз-4310» и запустил двигатель. Но перед этим он не убедился в исправности тормозов и в том, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, а сразу поехал вперед. В результате он столкнулся со стоящим впереди автомобилем «Камаз-43114» при этом придавив бампером находящегося между машинами человека. Потерпевший погиб от множественных повреждений жизненно важных органов.

6 сентября рядовой ушел в «самоволку» желая уклониться от военной службы по контракту. Но уже 29 сентября, после объявления в Российской Федерации частичной мобилизации, мужчина добровольно прибыл на КПП, где заявил о себе как о военнослужащем войсковой части.

Рядовому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии – поселении, а также в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля, сроком на один год.

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