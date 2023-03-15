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НовостиОбщество15 марта 2023 12:33

Медработники Заволжской больницы начнут получать социальные выплаты в апреле

Заволжский филиал будет преобразован в структурное подразделение Городецкой ЦРБ
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Медработники Заволжской больницы начнут получать социальные выплаты в апреле

Медработники Заволжской больницы начнут получать социальные выплаты в апреле

Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинские работники Заволжской городской больницы начнут получать положенные им социальные выплаты в апреле 2023 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Медработникам больницы стало известно об отказе Пенсионного Фонда в предоставлении специальных социальных выплат, предусмотренных Правительством РФ. В ходе проработки вопроса было установлено, что Заволжская городская больница является филиалом ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ».

Как сообщили в минздраве Нижегородской области, для произведения выплат необходимо медучреждение преобразовать в структурное подразделение Городецкой ЦРБ. На данный момент для этого проводятся все необходимые работы, в том числе регистрация юридических изменений в налоговой.

Положенные выплаты за март все медработники больницы смогут получить в первых числах апреля, а за январь и февраль – во втором квартале текущего года.

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