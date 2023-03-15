Движение на участке улицы Пушкина в Нижнем Новгороде приостановлено до 10 апреля ФОТО: Нижегородский ЦОДД

Движение транспорта на участке улицы Пушкина напротив дома №9А по улице Белинского приостановлено в Нижнем Новгороде до 18.00 10 апреля. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Закрытый участок дороги можно объехать по улицам Кулибина и Тимирязева, если двигаться со стороны улицы Белинского, а в обратном направлении – по улице Тимирязева и площади Лядова либо по улице Тверской.

В департаменте отмечают, что на подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие проезд знаки.

Специалисты советуют автомобилистам заранее ознакомится со схемой проезда и быть внимательными.

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