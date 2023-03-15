ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления клиентов по НПО на 9%

По итогам 2022 года доходность пенсионных резервов, распределенная на счета клиентов ВТБ Пенсионный фонд по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), составила 9% по консервативному инвестиционному портфелю и 4,9% – по сбалансированному. За аналогичный период накопления клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) увеличились на 3,6%.

«Благодаря консервативной инвестиционной стратегии, которая минимизирует риски и обеспечивает сохранность будущей пенсии, мы смогли защитить вложения наших клиентов и показали уверенные результаты. Несмотря на непростые условия для финансовых компаний, сложившиеся в 2022 году на рынке, мы создали отдельный корпоративный инвестиционный портфель для юридических лиц, который показал доходность в 6,6%. Сегодня для формирования пенсионного капитала наш фонд выбрали более трех миллионов человек. Мы планируем увеличить их накопления в текущем году за счет ответственного подхода к инвестированию и продолжить выполнять свои обязательства», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам 2022 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ достиг 297 млрд рублей, а пенсионных резервов – 28 млрд рублей. За прошлый год фонд выплатил клиентам 3,3 млрд рублей по НПО и более 2,9 млрд – по ОПС. За прошлый год более 30 тысяч человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования дополнительной пенсии, таким образом общее количество клиентов по программам НПО превысило 157 тысяч. Количество застрахованных лиц составило 2,9 млн человек.

Накопленная доходность, распределенная ВТБ Пенсионный фонд за последние 10 лет (2012-2022гг.) на счета клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению в рамках консервативного инвестиционного портфеля составила 78%. По состоянию на 31 декабря 2022 года активы НПФ ВТБ превышают 320 млрд рублей. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.