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НовостиОбщество15 марта 2023 10:24

Мост в Починковском районе затопило талыми водами

Автомобильное сообщение организовано в объезд
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Мост в Починковском районе затопило талыми водами.

Мост в Починковском районе затопило талыми водами.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Низководный мост на реке Алатырь в Починковском районе затопило талыми водами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Этот мост в селе Кочкурово затапливается ежегодно, однако жилые дома в зону подтопления не попадают. Автомобильное сообщение сейчас организовано в объезд, по грунтовой дороге с выездом на трассу Р-158.

- Эвакуация жителей не требуется. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены, - сообщили в МЧС.