Мост в Починковском районе затопило талыми водами. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Низководный мост на реке Алатырь в Починковском районе затопило талыми водами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Этот мост в селе Кочкурово затапливается ежегодно, однако жилые дома в зону подтопления не попадают. Автомобильное сообщение сейчас организовано в объезд, по грунтовой дороге с выездом на трассу Р-158.

- Эвакуация жителей не требуется. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены, - сообщили в МЧС.