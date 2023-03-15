День открытых дверей пройдет в Мининском университете 19 марта

Общевузовский День открытых дверей пройдет в Точке кипения Мининского университета 19 марта. Команда вуза приглашает абитуриентов и их родителей прийти на мероприятие и ближе познакомиться с университетом. Вас ждут по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7.

- Цель таких мероприятий - представить как образовательный процесс, так и внеучебную деятельность наших студентов: творческие, спортивные, волонтерские объединения, а также спектр возможностей самореализации будущих студентов в проектной и грантовой историях, - объясняет ректор педагогического университета Виктор Сдобняков. - Нет сомнений, что студент Мининского уже на стадии обучения может формировать свою профессиональную траекторию - главное его желание и амбиции.

В программе мероприятия: мастер-классы по 3D-моделированию, психологии, лингвистике и другим дисциплинам от факультетов вуза. Абитуриентам представят инновационные образовательные возможности вуза, школьники узнают, как получить дополнительные баллы к ЕГЭ, и смогут задать приемной комиссии и деканам факультетов все интересующие их вопросы.

Также Мининский университет проведет Дни открытых дверей факультетов и каникулярные школы.

График событий:

Факультет информационных технологий – ДОД 21 марта.

Факультет информационных технологий – ДОД 21 марта, 15 апреля, каникулярная школа с 21 марта.

Факультет психологии и педагогики – ДОД 24 марта.

Естественно-географический факультет – ДОД 26 марта.

Факультет дизайна, изящных искусств и медиа-технологий – ДОД 26 марта.

Факультет управления и социально-технических сервисов – ДОД 27 марта, каникулярная школа с 27 марта.

Лингвистический факультет – ДОД 28 марта.

Физико-технологический факультет – ДОД 2 апреля.

Факультет гуманитарных наук – ДОД 9 апреля, каникулярная школа с 22 марта.

Факультет физической культуры и спорта – ДОД 23 апреля.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина