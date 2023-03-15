282 аварийных дома Нижнего Новгорода начнут расселять с 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По новой программе переселения в Нижнем Новгороде с 2024 года планируется начать расселение 282 домов, которые были признаны аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Суммарно в них проживает около 3000 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода со ссылкой на заседание постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, состоявшееся 14 марта 2023 года.

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» в Нижнем Новгороде расселяется 192 жилых дома. Их признали аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Сейчас реализуется четвертый этап программы, рассчитанный на 2022 – 2023 года. По нему расселено уже 366 квартир. Всего этап включает переселение жителей 112 домов. В рамках программы необходимо передать в пользование два строящихся дома в Автозаводском районе города, а также 124 квартиры, приобретенные в конце 2022 года. Кроме того, как отмечает заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта Артем Каразанов, нужно также закупить для нанимателей и собственников еще 18 квартир.

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