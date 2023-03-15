Всероссийские учения по борьбе с паводками и лесными пожарами стартовали в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийские командно-штабные учения по борьбе с паводками и лесными пожарами организованы в Нижегородской области. Они стартовали сегодня, 15 марта, и пройдут также 16 марта под эгидой МЧС. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Учения помогут выработать единые действия для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также уменьшения числа пострадавших во время паводков и лесных пожаров в Нижегородской области.

Кроме теоретических вопросов, на учениях будет уделено внимание действиям ликвидации чрезвычайных ситуаций на практике.

Основная цель командно-штабных учений МЧС России – отработать взаимодействие сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

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