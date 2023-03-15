НГХМ стал музеем года по версии премии The Art Newspaper Russia ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский государственный художественный музей стал лучшим, по мнению экспертов премии The Art Newspaper Russia. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

The Art Newspaper Russia, как отмечает Глеб Никитин, главная музейная премия страны. НГХМ два года находился в ее шорт-листе.

Вместе с НГХМ в номинации «Музей года» были представлены: Государственный исторический музей и Музей русского импрессионизма.

Глеб Никитин поздравил с победой генерального директора Нижегородского государственного художественного музея Романа Жукарина и всю команду музея.

– Победа НГХМ - это очень важная оценка и признание того, что культура перемещается в регионы, – добавил губернатор Нижегородской области.

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