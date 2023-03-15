Первый 3D-медиафасад может появиться в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый 3D-медиафасад может появиться в Нижнем Новгороде в 2023 году. Этот вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, пишет NewsRoom24.

Медиафасад хотят установить на новом здании на проспекте Ленина, 10а, которое уже построено, но еще не сдано. Для того, чтобы это осуществить, необходимо внести изменения в приложение к правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций.

3D-медиафасад — это высокотехнологичная диджитал-конструкция, позволяющая транслировать объемное изображение, дополняя реальность объектами 3D-графики.