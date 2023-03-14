Режим ЧС ввели из-за старого дома на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за старого дома на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, режим ЧС работает с 7 февраля 2023 года. Он затрагивает территорию в границах дома № 18а по улице Ильинской. Так, режим носит муниципальный характер. Отмечается, что руководителем ликвидации ЧС назначен первый замглавы районной администрации Сергей Крутов.

Также в постановлении подчеркнули, что доступ на территорию будет ограничен. Кроме этого, планируется составить план проведения аварийно-спасательных работ.