Новое отделение МФЦ заработало в Советском районе. Фото: Кира Мишина.

Новое отделение многофункционального центра заработало в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, отделение располагается в доме №5 на Советской площади. Учреждение работает с 8:00 до 20:00 по будням, а также с 8:00 до 13:30 по субботам. Согласно информации, в учреждении работают 15 окон для приема и обработки заявлений.

Стоит отметить, что в новом отделении оказывают помощь в работе с порталом госуслуг. Также здесь открыта игровая зона для детей. А для людей с ограниченными возможностями здоровья работает навигация, выполненная шрифтом Брайля, и система усиления слуха.

- В Советском районе живет около 150 тысяч человек, и отделение МФЦ здесь было необходимо, - отметил и.о. первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.