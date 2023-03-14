Глава города Дзержинска Иван Носков помог обновить игровую комнату в детской больнице № 8

13 марта глава города Дзержинска Иван Носков посетил стационар детской больницы № 8 и оценил обновленную игровую комнату. После своего первого визита в декабре 2022 года он передал для ее оснащения телевизор, мольберт, детскую мебель, развивающие игрушки и книги. Также в оформлении одной из зон игровой в своей тематике принял участие дзержинский футбольный клуб «Химик». О том, насколько теперь популярна игровая, главе города рассказала главный врач учреждения здравоохранения Светлана Баранова.

«Детям всегда нужно внимание, а когда они болеют, особенно хочется их чем-то порадовать. Красивыми игрушками, интересными развлечениями, общением. Для этого и предназначена яркая детская комната, которая теперь есть в детской больнице. Вообще это распространенная практика, подобные есть во многих детских лечебных учреждениях, и здорово, что в ее наполнении принимают участие меценаты. Надеюсь, все, что есть в детской комнате, будет помогать ребятам скорее выздоравливать и поправляться», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Всего в трехэтажном здании стационара на улице Грибоедова расположено 4 отделения – два педиатрических, оториноларингологическое и отделение реанимации и интенсивной терапии. Также в структуру Городской детской больницы № 8 на сегодняшний день входит инфекционное отделение на ул. Гайдара, 7, детские поликлинические отделения на бульваре Победы, 18б, на ул. Удриса, 11в и ул. Пушкинской, 10. Врачи учреждения оказывают стационарную помощь, ведут амбулаторный прием, проводят диспансеризацию детей, находящихся в детских домах, и детей, принятых под опеку, проводят медицинские осмотры, профилактику и лечение.

«В основном детишки лежат в стационаре не по одному и не по два дня, а по неделе и больше. И каждому необходимо уделить внимание, каждого развлечь, подарить приятные эмоции. Игровая комната у нас появилась несколько лет назад, но сейчас, после обновления, стала у детей особенно популярным местом: здесь они могут играть, раскрашивать, читать книжки. От всей души благодарю главу города Ивана Николаевича за внимание и за все, что он подарил нашей больнице для наших маленьких пациентов, благодарю предпринимателей Дзержинска Рашида Хасанова и Руслана Газизова», – сказала главный врач Городской детской больницы № 8 Светлана Баранова.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска