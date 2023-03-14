Нижегородская школа №167 возобновляет работу после капремонта 15 марта. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Нижегородская школа №167 возобновляет учебную деятельность после капитального ремонта 15 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, в здании 1960 года постройки изменилось практически все. Так, ремонтные работы проходили и на прилегающей территории школы.

- Там установили спортивную площадку и новое ограждение, а когда позволит погода, полностью завершится благоустройство, - добавил Юрий Шалабаев.

В школе отремонтировали кровлю и фасад, заменили системы электроснабжения и отопления. А также смонтировали системы вентиляции и наружного освещения. Кроме этого, установили индивидуальный тепловой пункт.

Ремонтные работы проходили и внутри учебного заведения. Здесь привели в порядок кабинеты, библиотеку, спортивный зал, пищеблок и столовую, а также медицинский кабинет и гардеробную. Кроме того, в помещениях появились новое оборудования и мебель.