Канатную дорогу через Оку построят в Нижнем Новгороде в 2025 году

Канатная дорога свяжет проспекты Ленина и Гагарина Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Еще одну канатную дорогу построят в Нижнем Новгороде, теперь уже через Оку. В планах канатка свяжет проспект Ленина и проспект Гагарина, соединив станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария». На ее проектирование, строительство и эксплуатацию заключили концессионное соглашение правительство Нижегородской области и Группа компаний «Урбантех». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ГК «Урбантех».

Для посадки и высадки будут предусмотрены три станции: станция метро «Заречная», в конце Заречного бульвара и около ТЦ «Океанис». В черте города маршрут пройдет вдоль Заречного бульвара. Там можно установить опоры высотой в 30 метров. Кроме того, это позволит исключить риск для жителей ближайших домов и вырубку деревьев.

– В перспективе жителям Ленинского и Автозаводского районов можно будет быстрее и удобнее добираться до крупнейшего городского парка. Протяженность маршрута – 3 340 метров, время в пути – 15 минут, – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

Протяженность маршрута – 3 340 метров, время в пути – 15 минут Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Стоит отметить, что проект будет реализован за счет внебюджетных средств, так как заключено концессионное соглашение.

По словам основателя и акционера Группы компаний «Урбантех» Андрея Денисенкова, «Урбантех» инвестирует в проект более 4,3 миллиарда рублей.

Благодаря новой канатной дороге пробки сократятся, а нижегородцы получат альтернативный способ передвижения по городу. Начало работы канатной дороги запланировано на 2025 год.

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