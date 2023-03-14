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НовостиОбщество14 марта 2023 10:34

Нижегородская мэрия планирует запретить сокрытие номеров машин на платных парковках

Это поможет создать единые условия для всех автомобилистов
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородская мэрия планирует запретить сокрытие номеров машин на платных парковках.

Нижегородская мэрия планирует запретить сокрытие номеров машин на платных парковках.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нижегородцам могут запретить скрывать номера машин на платных парковках. Соответствующее предложение внес в гордуму директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников. Проект рассмотрят на заседании 22 марта.

Так, проект запрещает размещать автомобили с нечитаемыми и видоизмененными номерами на платных парковках. Также запрещается использовать устройства и материалы, которые препятствуют прочтению номер.

В этом случае оператор платных парковок получит право освобождать номера от устройств, которые препятствуют их идентификации. При этом процесс будет записываться на видео.

Как отметили в пояснительной записке к проекту, нововведения позволят уравнять всех пользователей платных парковок в рамках оплаты. Кроме этого, изменения помогут создать единые условия для всех нижегородских автомобилистов.