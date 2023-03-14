Нижегородская мэрия планирует запретить сокрытие номеров машин на платных парковках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нижегородцам могут запретить скрывать номера машин на платных парковках. Соответствующее предложение внес в гордуму директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников. Проект рассмотрят на заседании 22 марта.

Так, проект запрещает размещать автомобили с нечитаемыми и видоизмененными номерами на платных парковках. Также запрещается использовать устройства и материалы, которые препятствуют прочтению номер.

В этом случае оператор платных парковок получит право освобождать номера от устройств, которые препятствуют их идентификации. При этом процесс будет записываться на видео.

Как отметили в пояснительной записке к проекту, нововведения позволят уравнять всех пользователей платных парковок в рамках оплаты. Кроме этого, изменения помогут создать единые условия для всех нижегородских автомобилистов.