Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает снижаться в Нижегородской области

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, с 6 по 12 марта нижегородцы чаще были подвержены вирусам не гриппозной этиологии. Речь идет о парагриппе, сезонном коронавирусе, риновирусах и РС-вирусах. Их доля в общей циркуляции составляет 56%.

Кроме этого, доля вирусов гриппа, выделяемых от больных, также сократилась. Она снизилась до 44%. У заболевших нижегородцев наблюдается преимущественно вирус гриппа В.

– Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 1678 случаев COVID-19, что на 27,7% меньше, чем за предыдущую неделю, – подчеркнули в ведомстве. – Преобладают, в основном, геноварианты штамма «Омикрон».

В настоящее время частично или полностью учебный и воспитательный процессы приостановлены в 1,7% детских садиков и школ. Известно, что одна школа и один детский сад полностью закрыты в Нижегородской области. Тем временем специалисты призывают родителей не отправлять детей с кашлем, больным горлом или температурой в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

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