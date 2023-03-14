Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде. Фото: Даниил ОПАРИН

Стали известны пять самых высокооплачиваемых вакансий марта в Нижнем Новгороде. Об этом информирует сервис по поиску работы SuperJob.

Так, самая высокооплачиваемая вакансия в Нижнем Новгороде – это программист «1С». Специалисту предлагают зарплату от 130 тыс. рублей, а также гибридный график. Работодатель специализируется на аренде крупногабаритной спецтехники для строительных работ и перевозке грузов.

На почетном втором месте располагается вакансия руководителя проектов с высшим строительным образованием. Согласно информации, специалисту готовы платить от 100 тыс. рублей. На третьем месте – вакансия руководителя отдела продаж, которому предлагают такую же зарплату от ста тыс. рублей. Организация работает на рынке упаковочных и строительных материалов.

Следующая идет должность менеджера по продажам в фитнес-клубе, которому предлагают до 100 тыс. рублей. И завершает топ вакансий – должность руководителя группы аптек с оплатой до 85 тыс. рублей. Также специалисту обещают возможность профессионального роста.