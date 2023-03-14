ВТБ в Нижегородской области нарастил продажи автокредитов более чем на четверть

По итогам двух месяцев года ВТБ в Нижегородской области выдал более 330 автокредитов на 380 млн рублей. Это на 80% выше результата за аналогичный период прошлого года по числу сделок и на 28% - по объему. Средний чек кредита на покупку машины в Нижегородской области в ВТБ превысил 1,1 млн рублей. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

В целом по России по итогам января-февраля ВТБ выдал более 11 тысяч автокредитов на 13,4 млрд рублей. По числу сделок это на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года и сопоставимо с ним по объему. Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения февраля прошлого года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%.

Средний чек автокредита в ВТБ превысил 1,2 млн рублей, увеличившись за год на четверть. В целом, по данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

«По итогам первых месяцев года нам удалось нарастить объемы продаж автокредитов в Нижегородской области даже по сравнению с пиковыми показателями января – февраля 2022 года. По нашим прогнозам, ситуация на рынке будет улучшаться и в дальнейшем. Важную роль в этом сыграют постепенная адаптация российского автопрома к новым экономическим условиям, реализация льготной госпрограммы, а также расширение поставок в страну автомобилей зарубежных брендов, особенно китайских», - отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Лидерами по объему выданных в ВТБ средств на покупку машин в феврале традиционно стали Московский регион (1,4 млрд рублей) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 671 млн). Третье место занял Татарстан, где банк оформил автокредитов на 360 млн рублей. В топ-5 также вошли Краснодарский край (271 млн) и Челябинская область (235 млн).