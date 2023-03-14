В Технопарке Мининского состоится финал Всероссийской студенческой олимпиады “Я-профессионал”

Финальные состязания Всероссийской студенческой олимпиады “Я-профессионал” пройдут в Мининском университете с 3 по 7 апреля. Организатором конкурса по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)” традиционно является педагогический университет. Победители и призёры олимпиады получат денежные призы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможность поступить в магистратуру и пройти стажировку в крупных российских компаниях.

- В этом году 46 студентов из 242 полуфиналистов примут участие в финале, который пройдет в Технопарке Мининского университета, - рассказл ректор Виктор Сдобняков. - Наши высокотехнологичные пространства и опыт их использования в учебном процессе отмечены на федеральном уровне, в марте мы показали работу Технопарка министру Просвещения РФ Сергею Кравцову и председателю комитета Государственной Думы по просвещению Ольге Казаковой. Уверен, на финальных испытаниях участники олимпиады получат новые навыки работы с дошкольниками с применением современных и результативных практик.

Полуфинал конкурса проходил в дистанционном формате на площадках 13 ведущих вузов. Теперь, в финале, участникам придется очно показать свое умение организовывать и проводить занятия для детей дошкольного возраста с использованием современных STEAM-технологий, технологии лего-конструирования, робототехники, пескографии, технологии В. Воскобовича и др.

Оценивать финалистов будут лучшие эксперты по дошкольному образованию в регионе, а также представители Ассоциации педагогов дошкольного образования Нижегородской области.

Для дополнительной подготовки финалистов олимпиады 11 марта 2023 года в 9.00 мск пройдет вебинар “Готовимся к финалу “Педагогическое образование (дошкольное)”. Узнать все подробности финальных состязаний можно, подключившись по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина