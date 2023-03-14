С погибшим в СВО Анатолием Якимовым простились в Вачском районе. Фото: «Подслушано Вача и Вачский район» Вконтакте

В Вачском районе простились с Анатолием Якимовым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в группе «Подслушано Вача и Вачский район» Вконтакте.

- Сегодня мы простились с нашим земляком, верным другом и отличным товарищем! Мы всегда будем помнить тебя, как светлого, доброго и отзывчивого человека. Память о тебе будет жить вечно в наших сердцах. – говорится в сообщении.

Согласно информации, Анатолий Якимов пал смертью храбрых 13 февраля 2023 года.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Анатолия Якимова.