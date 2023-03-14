Отопление и горячую воду частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 14 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех районах Нижнего Новгорода 14 марта будет частично отключено отопление и горячая вода. Об этом сообщается на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

- В 10:00 14 марта будет отключено горячее водоснабжение в доме № 140 на улице Горького. Однако уже в 14:00 тепло включат, - об этом говорится в сообщении на сайте управления. – Также в 10:00 14 марта центральное отопление отключат в двух домах на улице Студгородок - №2 и №6, а возобновят отопление в 17:00. В это же время тепло отключат в доме № 10 по улице Рокоссовского. Снова отопление будет включено в 14:00.

По данным управления, все отключения связаны с проведением необходимых плановых работ.