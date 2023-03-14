Гендиректор фирмы похитил более 8,5 млн рублей из бюджета Арзамаса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор арзамасского ООО «ЖКХ» похитил более 8,5 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, администрация города выделила денежные средства на работу по благоустройству. Так, 40-летний гендиректор при выполнении муниципального контракта купил более дешевый строительный материал, который не соответствовал проектно-сметной документации. В итоге городскому бюджету был причинён материальный ущерб в размере более 8,5 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Кроме этого, следователь принял меры для возмещения причинённого ущерба.

- В частности, наложен арест на имущество обвиняемого. Причиненный ущерб возмещен на сумму 8 000 000 рублей, - отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого их направят в городской суд.