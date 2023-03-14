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НовостиОбщество14 марта 2023 6:51

Гендиректор фирмы похитил более 8,5 млн рублей из бюджета Арзамаса

Деньги были выделены на работу по благоустройству
Полина ШИБАЛКИНА
Гендиректор фирмы похитил более 8,5 млн рублей из бюджета Арзамаса.

Гендиректор фирмы похитил более 8,5 млн рублей из бюджета Арзамаса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор арзамасского ООО «ЖКХ» похитил более 8,5 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, администрация города выделила денежные средства на работу по благоустройству. Так, 40-летний гендиректор при выполнении муниципального контракта купил более дешевый строительный материал, который не соответствовал проектно-сметной документации. В итоге городскому бюджету был причинён материальный ущерб в размере более 8,5 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Кроме этого, следователь принял меры для возмещения причинённого ущерба.

- В частности, наложен арест на имущество обвиняемого. Причиненный ущерб возмещен на сумму 8 000 000 рублей, - отметили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого их направят в городской суд.