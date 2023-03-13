Автозаводский район стал лидером по числу преступлений в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автозаводский район стал лидером по количеству зарегистрированных преступлений в 2022 году. За 12 месяцев на территории самого большого района было совершено 3304 преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Второе место антирейтинга занял Нижегородский район – здесь было совершено 2828 преступлений. Замыкает тройку «лидеров» Советский район с 2598 преступлениями. В Сормове было зарегистрировано 2300 преступлений, в Канавинском районе в минувшем году было расследовано или расследуется 2128 преступлений. Не сильно отстает и Ленинский район с 2090 правонарушениями. Спокойнее всего обстановка в Московском (1681) и Приокском (1520 преступлений) районах.

В целом по Нижегородской области в 2022 году было совершено более 39 тысячи преступлений, что на 2,8% больше, чем годом ранее.