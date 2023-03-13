Пропавшая в Нижнем Новгороде 16-летняя девушка найдена за пределами города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде завершены поиски 16-летней девушки, которую искали два дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказали в полиции, «потеряшку» удалось разыскать за городом: все это время она находилась в селе Вязовка Кстовского района. У кого и с кем была девушка, не уточняется.

Напомним, 16-летняя жительница Ленинского района пропала 11 марта – около 15 часов она ушла из своего дома и не вернулась. С собой юная особа прихватила сумку с косметикой, телефон и ключи. Об исчезновении девушки в полицию заявила ее мать, и вот спустя два дня она нашлась.

- В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в МВД.