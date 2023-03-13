Народный рейтинг ДУКов появится в Нижегородской области

Нижегородцы смогут оценить работу домоуправляющей компании. Фото: ДУК Московского района.

Народный рейтинг домоуправляющих компаний будет сформирован в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Позиция в рейтинге будет определяться с учетом целого ряда параметров, в том числе, опроса местных жителей и количества проведенных Госжилиспекцией проверок.

- Проблем с управляющими компаниями действительно немало. В последнее время поток жалоб на них увеличился. И работа с такими компаниями, безусловно, должна быть системной. Идея формирования народного рейтинга абсолютно правильная. Он будет составляться с учетом опросов жителей о качестве жилищно-коммунальных услуг, - заметил глава региона Глеб Никитин.

Нижегородцы могут дать оценку работы домоуправляющей компании, обслуживающей их район. Для этого необходимо пройти анонимный опрос на сайте госуслуг, который продлится до конца марта. Результаты голосования будут опубликованы в середине апреля.

Отмечается, что созданием рейтинга будут заниматься Центр управления регионом и Госжилинспекция. Сейчас в Нижегородской области насчитывается более 450 управляющих организаций, причем 159 из них расположены в областном центре.