Инвестиции в основной капитал в Нижегородской области выросли на 0,9% в 2022 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 0,9% в 2022 году и составил 462,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Несмотря на происходящие в мире события, в прошлом году Нижегородской области удалось выйти в топ-5 регионов в рейтинге по инвестиционному климату, поднявшись за четыре года на целых 65 позиций.

- Большую роль в этом сыграли меры поддержки, которые были разработаны в прошлом году как на федеральном, так и на региональном уровне, - подчеркнул Глеб Никитин.

Объем инвестиций при этом за последние четвре года вырос в 1,3 раза – в основном благодаря крупным и средним предприятиям региона, которые сделали около 70% от общего числа инвестиций.

В частности, в 2,8 раза выросли инвестиции в сфере транспортировки и хранении, в 1,7 раза – в производстве мебели, в полтора раза – в производстве лекарств. Также увеличились вложения в производства готовых металлических изделий, химических веществ и продуктов, научную деятельность и металлургическое производство.

Для привлечения инвесторов в Нижегородской области была создана Корпорация развития, которая оказывает бизнесу поддержку на всех этапах реализации проекта, также работает особая экономическая зона «Кулибин», территории опережающего развития в Володарске, Решетихе и Сарове, инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина».