Студентам из протекших комнат общежития ННГАСУ предоставили новые места для проживания и транспорт

Пострадавшие комнаты отремонтируют. Фото: "Нижний №1".

Сразу несколько комнат студенческого общежития №1 ННГАСУ пострадали из-за протекающей крыши. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе нижегородского вуза. В результате протечки, произошедшей в конце прошлой недели, на пятом этаже здания по улице Гоголя пострадали элементы интерьера некоторых комнат. При этом конструктивные элементы перекрытий не повреждены.

- Всем студентам, проживающим в пострадавших комнатах, предоставлены места для проживания в общежитиях №3 и № 4. При этом университет обеспечил студентов транспортными средствами для организации переезда, - добавили в ННГАСУ.

Напомним, в понедельник, 13 марта, в соцсетях появилась информация, что в одной из комнат общежития упали лампы, осыпалась штукатурка.

Как выяснилось, несмотря на произошедшее, проводка в помещении полностью исправна, однако специалисты приняли решение отключить электричество во избежание аварийных ситуаций. Пока комнаты пустуют, здесь будет выполнен ремонт, но сначала специалисты проведут кровельные работы. Ситуация находится на контроле руководства ННГАСУ.