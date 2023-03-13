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НовостиОбщество13 марта 2023 9:51

Нижегородцев просят звонить в 112 при обнаружении в небе беспилотников

Информацию распространил Департамент региональной безопасности Нижегородской области
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородцев просят звонить в 112 при обнаружении в небе беспилотников.

Нижегородцев просят звонить в 112 при обнаружении в небе беспилотников.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Нижегородской области просят звонить по телефону 112 в случае обнаружения в небе беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию распространил Департамент региональной безопасности.

Напомним, запрет на полеты дронов в Нижегородской области действует с 28 октября 2022 года – такой указ подписал губернатор Глеб Никитин после того, как в регионе был установлен базовый уровень готовности. С тех пор использование любых беспилотников в регионе запрещено, исключение составляют лишь органы госвласти и организации, получившие соответствующее разрешение.

Напомним, 28 февраля сразу в нескольких регионах России упали беспилотные летательные аппараты. Это произошло в Адыгее, Туапсе, Коломне и Белгороде.